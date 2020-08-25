Kamyondan devrilen beton büzler Ankara yolunda ulaşımı aksattı Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl mevkisinde bir kamyondan devrilen beton büzler, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl mevkisinde bir kamyondan devrilen beton büzler, ulaşımda aksamaya neden oldu. S.M. idaresindeki 16 KJJ 25 plakalı kamyonun kasasındaki büzlerden bazıları, Süleymaniye Alt Geçidi mevkisinde yola devrildi. Trafik ekiplerince tek şeridi ulaşıma açılan yolda trafik, yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından iş makinesi ile büzlerin kaldırılmasıyla normale döndü. Kaynak: AA