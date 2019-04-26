Kamyondan Akü Hırsızlığına Tutuklama

Kamyondan Akü Hırsızlığına Tutuklama

Samsun'da park halindeki bir kamyondan akü çaldığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandıOlay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ Blokları önünde meydana geldi.

Kamyondan Akü Hırsızlığına Tutuklama

Samsun'da park halindeki bir kamyondan akü çaldığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ Blokları önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyondan 1 adet akü çalındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri söz konusu araçtan aküyü çaldığı iddia edilen S.K.'yi (25) Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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