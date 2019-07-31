Kamyondan akü çalan hırsız yakalandı
Samsun'da park halindeki kamyonun aküsünü çalan hırsız polis tarafından yakalandı.
Samsun'da park halindeki kamyonun aküsünü çalan hırsız polis tarafından yakalandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonun aküsü çalındı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri aküyü çaldığı iddia edilen M.A.'yı (30) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan M.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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