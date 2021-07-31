KAMYONDAKİ UYUŞTURUCU HAPLARI NARKOTİK KÖPEĞİ 'HARLEY' BULDU
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KAMYONDAKİ UYUŞTURUCU HAPLARI NARKOTİK KÖPEĞİ 'HARLEY' BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bornova ilçesinde durdurulan bir kamyonun yatak kısmının altında 10 bin 70 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde durdurulan bir kamyonun yatak kısmının altında 10 bin 70 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla bir kamyonda uyuşturucu hap bulunduğunu tespit etti. Karaçam uygulama noktasında, dün, durdurulan kamyonda narkotik köpeği 'Harley' ile yapılan aramada yatak kısmının altına poşetle gizlenmiş 10 bin 70 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

KAMYONDAKİ UYUŞTURUCU HAPLARI NARKOTİK KÖPEĞİ 'HARLEY' BULDU
KAMYONDAKİ UYUŞTURUCU HAPLARI NARKOTİK KÖPEĞİ 'HARLEY' BULDU
KAMYONDAKİ UYUŞTURUCU HAPLARI NARKOTİK KÖPEĞİ 'HARLEY' BULDU
KAMYONDAKİ UYUŞTURUCU HAPLARI NARKOTİK KÖPEĞİ 'HARLEY' BULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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