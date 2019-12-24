Kamyondaki mısırların arasında 221 kilo esrar ele geçirildi
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Kamyondaki mısırların arasında 221 kilo esrar ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda bir kamyonun kasasında mısırların arasına gizlenmiş 221 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

24.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:09
Kamyondaki mısırların arasında 221 kilo esrar ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda bir kamyonun kasasında mısırların arasına gizlenmiş 221 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucunun taşındığı kamyonu takibe alan polisler, adacı Nizip ilçesinde durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, kasa kısmında mısırların arasına gizlenmiş 221 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, kamyondaki 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.


Kaynak: DHA
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