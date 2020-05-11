Kamyonda uyuşturucu ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı MANİSA'nın Salihli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonda 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonda 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Kamyondaki şüpheliler R.I. (35) ve M.D. (44), sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Salihli'de uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kamyonda arama yaptı. Salihli-Gölmarmara yolu Karayahşi Mahallesi mevkisinde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Volta' ile yapılan aramada, 250 gram metamfetamin, tabanca, 6 mermi ve uyuşturucu madde içmekte kullanılan 5 özel aparat ele geçirildi. Kamyondaki şüpheliler R.I. ve M.D., gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA