Kamyonda Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Ekibi Kurtardı
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı.
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı.
Alınan bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 80 AAG 595 plakalı kamyon, çevre yolunun Özalper Mahallesi mevkisinde Y.B'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen tıra çarptı.
Kazada sürücü M.Ç, sıkıştığı kamyondan olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
M.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA