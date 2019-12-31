Kamyonda bonzai ile yakalandı

31.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:10

Samsun'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyondaki sürücünün üzerinden bonzai ele geçirildi.



Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kamyondaki sürücü S.R.'nin üzerinde yaptıkları aramada yaklaşık 50 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.R., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA