Kamyonda 28 bin paket kaçak sigara ele geçirildi ŞANLIURFA'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu kamyonda, 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi.

ŞANLIURFA'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu

kamyonda, 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir-Ceylanpınar Karayolu'nda plakası ve sürücüsü açıklanmayan kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, çuvallar içinde 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: DHA