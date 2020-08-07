Kamyonda 28 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
ŞANLIURFA'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu kamyonda, 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi.
07.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:41
ŞANLIURFA'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu
kamyonda, 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir-Ceylanpınar Karayolu'nda plakası ve sürücüsü açıklanmayan kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, çuvallar içinde 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.
Kaynak: DHA