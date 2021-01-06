Kamyonda 254 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kamyonda 254 kilo 140 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Yüksekova ilçesindeki İpekyolu Caddesi'nde dün park halinde bulunan bir kamyonda yapılan aramada, araç kasasının sırt kısmına gizlenmiş 254 kilo 140 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı