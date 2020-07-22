Kamyonda 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kamyonda 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Adana'da durdurulan bir kamyonda 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
22.07.2020 12:04 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:20
Kamyonda 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
ADANA - Adana'da durdurulan bir kamyonda 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yaptığını belirlediği bir kamyonu Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda durdurdu.
Kamyonda yapılan kontrolde 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak yakıta el koyan ekipler, kamyon sürücüsünü de gözaltına aldı.
Kaynak: İHA