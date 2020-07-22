Kamyonda 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Adana'da durdurulan bir kamyonda 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da durdurulan bir kamyonda 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu. Kamyonda yapılan kontrolde 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak yakıta el koyan ekipler, kamyon sürücüsünü de gözaltına aldı. - ADANA

Kaynak: İHA