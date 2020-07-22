Kamyonda 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da durdurulan bir kamyonda 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
22.07.2020 11:16 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:00
Adana'da durdurulan bir kamyonda 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu. Kamyonda yapılan kontrolde 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak yakıta el koyan ekipler, kamyon sürücüsünü de gözaltına aldı. - ADANA
Kaynak: İHA