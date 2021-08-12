KAMYONDA 10 BİN 500 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
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KAMYONDA 10 BİN 500 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde narkotik ekiplerince durdurulan kamyonda, 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde narkotik ekiplerince durdurulan kamyonda, 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında, Akalan gişelerinde şüpheli bir kamyonu durdurdu. Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kamyon şoförü A.D. gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.D.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KAMYONDA 10 BİN 500 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
KAMYONDA 10 BİN 500 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
KAMYONDA 10 BİN 500 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
KAMYONDA 10 BİN 500 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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