Kamyoncuların Talepleri Masaya Yatırıldı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'nin başkanlığında kamyoncu, taşımacı esnafının sorun ve talepleri değerlendirildi.

Antalya'da faaliyet gösteren Şoförler Odası Başkanları ile Kamyoncular ve Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanları Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde bir araya geldi. AESOB Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Antalya merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren kamyoncu, taşımacı esnafının sorunları tartışılarak talepleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

AESOB Başkanı Dere, toplantıda görüşülecek sorun ve taleplerin bir rapor haline getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacağını dile getirdi. Dere, "Kamyoncu esnafımızın sorun ve taleplerini bu toplantıda ele alacağız. Tüm sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı konuşacağımız bu toplantıları ilerleyen süreçlerde de gerçekleştireceğiz ve bir rutine bağlayacağız. Burada konuştuklarımızı bir rapor haline getireceğiz ve bu raporu ilgili bakanlıklara, valiliğimize, büyükşehir belediye başkanlığımıza, ilçe belediyelerimize, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ileteceğiz. Hem oda başkanlarımızı hem de kooperatif başkanlarımızı bugün burada tüm sorunlarımızı konuşarak çözmeye davet ediyorum. Sıkıntılar yaşadığınızı biliyorum ve bu sıkıntılarınızı çözmek için buradayız. Antalya, Türkiye genelinde tüm esnaf ve sanatkarların bazı sorunlarının çözümü konusunda öncü olmuştur. Antalya'da faaliyet gösteren kamyoncu esnaflarımızın sorunları da Ankara'ya taşınır ve çözümlenirse ne mutlu bizlere. Sorunlarınızın çözümü konusunda, şahsım Antalya'da ve Ankara'da TESK yönetim kurulunda, Antalya Şoförler Odası Başkanımız Mehmet Ali Alkan da Şoförler Federasyonu yönetim kurulunda sizlerin taleplerini aktaracağız" dedi.

Toplantıda, tonaj cezalarında ehliyetlere işlenen ceza puanları, dijital takoğraf uygulamasının kaldırılması, toptancı hallerinden çıkış saatlerinin düzenlenmesi, SRC belgesindeki yaş sınırı, akaryakıt desteği, kamyonculara kamyon garajlarının sağlanması konularında Antalya merkez ve Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Elmalı Şoförler Odası Başkanları ve Kamyoncular ve Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanları önerilerini dile getirdi.

Toplantı sonunda, görüşülen tüm sorun ve taleplerin rapor haline getirilerek ilgili kurumlara iletilmesi kararlaştırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA