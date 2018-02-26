Kamyoncular Sandık Başına Gitti

Sivas'ta, Gardaşlar Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi'nin olağan genel kurulu yapıldı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (SESOB) yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan kooperatif başkanı Sefer Erdönmez, görevde bulunduğu süre içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdikten sonra, bir daha aday olmayacağını açıkladı.

S.S. Gardaşlar Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkan Vekili olan Ömer Yıldız ise bu dönem üyelere hizmet etmek için başkanlığa aday olduğunu belirterek, kamyoncu üyelerin menfaatlerini korumak için destek istedi.

İki liste ile gidilen genel kurul sonrasında Ömer Yıldız 62 oy alarak başkan seçilirken, diğer aday Süleyman Kuruçay ise 47 oy aldı.



Genel kurula, SESOB Başkanı Beşir Köksal, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman ve üyeler katıldı.