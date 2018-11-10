Kamyona Gizlenmiş 7 Adet Tabanca Ele Geçirildi, 2 Gözaltı

Samsun'da bir kamyonun koltukların arasına gizlenmiş 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir kamyonda arama yaptı. Kamyonun şoför ve yolcu koltuklarının altına gizlenmiş vaziyette 7 adet 9 milimetre çapında el yapımı ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 7 adet şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili Ahmet K. ve Mustafa T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN