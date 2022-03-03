KAMYONA ÇARPTI, OTOMOBİLDE SIKIŞIP AĞIR YARALANDI - Haberler

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KAMYONA ÇARPTI, OTOMOBİLDE SIKIŞIP AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Fahrettin Özdemir (73), araç içinde sıkışarak ağır yaralandı.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Fahrettin Özdemir (73), araç içinde sıkışarak ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Orhangazi- Bursa yolunun Çeltikçi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orhangazi'den Bursa yönüne giden Fahrettin Özdemir'in kullandığı 16 BCH 901 plakalı otomobil, Cemil Başkan (56) yönetimindeki 16 RK 132 plakalı kamyona arkadan çarptı. Sürücü Özdemir, otomobilde sıkışırken, ihbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Özdemir, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Fahrettin Özdemir, buradan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMYONA ÇARPTI, OTOMOBİLDE SIKIŞIP AĞIR YARALANDI

KAMYONA ÇARPTI, OTOMOBİLDE SIKIŞIP AĞIR YARALANDI

KAMYONA ÇARPTI, OTOMOBİLDE SIKIŞIP AĞIR YARALANDI

KAMYONA ÇARPTI, OTOMOBİLDE SIKIŞIP AĞIR YARALANDI

KAMYONA ÇARPTI, OTOMOBİLDE SIKIŞIP AĞIR YARALANDI

KAMYONA ÇARPTI, OTOMOBİLDE SIKIŞIP AĞIR YARALANDI

KAMYONA ÇARPTI, OTOMOBİLDE SIKIŞIP AĞIR YARALANDI

KAMYONA ÇARPTI, OTOMOBİLDE SIKIŞIP AĞIR YARALANDI

KAMYONA ÇARPTI, OTOMOBİLDE SIKIŞIP AĞIR YARALANDI

KAMYONA ÇARPTI, OTOMOBİLDE SIKIŞIP AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Orhangazi, Tragger, Bursa, Kaza, Güncel, Haberler

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