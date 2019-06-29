Kamyona çarparak alev alan motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hafriyat kamyonuna çarptıktan sonra alev alan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Serdar Aksöz idaresindeki 16 JV 215 plakalı motosiklet, Karacabey-Bandırma kara yolunda, Kıranlar Mahallesi'nden çıkarak kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Hasan Ç'nin kullandığı 16 FL 761 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yanmaya başlayan motosikletin sürücüsü alevlerin arasında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü, kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Aksöz'ün cenazesi, Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hafriyat kamyonu sürücüsü Hasan Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA