Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

16.02.2021 08:26 | Son Güncelleme: 16.02.2021 08:30
Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR'in Torbalı ilçesinde otomobiliyle kamyona çarpan berber Adem Çebi (43), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde otomobiliyle kamyona çarpan berber Adem Çebi (43), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam, İzmir - Aydın Otoyolu'nda meydana geldi. Adem Çebi, otomobiliyle aynı yönde ilerleyen 48 PR 342 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarpıp durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı otomobilden ağır yaralı olarak kurtarılan Çebi, ambulansla kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.  Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 

 


- İzmir
Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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