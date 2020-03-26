Kamyona çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Konya-Adana karayolu üzeri Kargacı Mahallesi kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 42 FIC 60 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki 07 PA 953 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA