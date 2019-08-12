Kamyona çarpan kasksız motosikletli hayatını kaybetti

Kamyona çarpan kasksız motosikletli hayatını kaybetti

Kamyona çarpan kasksız motosikletli hayatını kaybettiBURSA – Bursa'nın İznik ilçesinde kamyona çarpan motosikletin kasksız sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

12.08.2019 21:55
Kamyona çarpan kasksız motosikletli hayatını kaybetti

Kamyona çarpan kasksız motosikletli hayatını kaybetti
BURSA – Bursa'nın İznik ilçesinde kamyona çarpan motosikletin kasksız sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarından İznik-Orhangazi karayolu Çakırca köyünde meydana geldi. Plakasız motosikletin sürücüsü Ali A. virajı alamayarak Orhangazi istikametinden gelmekte olan 16 JZP 49 plakalı kamyonun arka tekerleğine çarptı. Feci kazada, kasksız sürücü Ali A. olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletin arkasında oturan İsa G. ise yaralandı. Yaralı İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen kamyon şoförü ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kamyona çarpan kasksız motosikletli hayatını kaybetti
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