KAMYONA ÇARPAN ALKOLLÜ KAMYONET SÜRÜCÜSÜ, SIKIŞTIĞI YERDEN 1 SAATTE ÇIKARILDI

TEKİRDAĞ'da, kamyonetle kamyona arkadan çarpan ve yapılan testte 2.00 promil alkollü olduğu belirlenen Emircan Ç., sıkıştığı yerden 1 saatte yaralı çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'da, kamyonetle kamyona arkadan çarpan ve yapılan testte 2.00 promil alkollü olduğu belirlenen Emircan Ç., sıkıştığı yerden 1 saatte yaralı çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece yarısı Tekirdağ-Malkara kara yolunda meydana geldi. Emircan Ç.'nin kullandığı 59 EG 381 plakalı kamyonet, Erhan Yaylacıklı yönetimindeki 43 EN 125 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Emircan Ç., aracın sürücü kısmında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye kaza kırım ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan Emircan Ç., ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emircan Ç.'nin, yapılan testte, 2.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, Erhan Yaylacıklı'nın ifadesine başvurarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı