Kamyona Arkadan Çarpan Tır'ın Sürücüsü Öldü
BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Behlül Ubuz (50) yaşamını yitirdi.
BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Behlül Ubuz (50) yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Hasan Akça, Behlül Ubuz'un cenazesinin araçtan çıkarıldığı sırada gözyaşlarını tutamadı.
Kaza saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Behlül Ubuz idaresindeki 41 LH 945 plakalı TIR, önünde ilerleyen Hasan Akça idaresindeki 06 HTD 52 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, TIR sürücüsü Behlül Ubuz olay yerinde yaşamını yitirdi. Behlül Ubuz'un cenazesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bolu