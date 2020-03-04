Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

04.03.2020 07:24 | Son Güncelleme: 04.03.2020 07:24

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Halil Gürdal (27) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.30 sularında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 64'üncü kilometresindeki Araç Muayene İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Afyonkarahisar istikametine giden Halil Gürdal'ın kullandığı 32 NB 472 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Yunus İ.'nin kullandığı 03 LP 073 plakalı patates püresi yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Halil Gürdal araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halil Gürdal'ın cenazesi savcının incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yerinde otomobilin değişik açılardan ve otomobilden çevreye sıçrayan parçalardan görüntü-Kaza yerinde kamyondan görüntü-Cenaze nakil edilirken görüntü

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/ SANDIKLI(Afyonkarahisar),

Kaynak: DHA