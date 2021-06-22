Kamyona arkadan çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı
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Kamyona arkadan çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı

Kamyona arkadan çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil önünde seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı.

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil önünde seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı. Tavanı tamamen parçalanan otomobilin genç sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza saat 24.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Orhangazi tüneli içinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bursa'dan İstanbul istikametine doğru gitmekte olan D.D.Ö. (27) idaresindeki 34 JR 2704 plakalı otomobil, aynı yönde gitmekte olan M.D. (46) idaresindeki 10 AAK 662 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyona arkadan çarpan otomobilin tavanı parçalandı. Otomobil hurdaya dönerken, genç sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kazanın dehşetini ise, otomobilin çarpmasıyla kopan kamyon lastiği gözler önüne serdi.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilirken, genç sürücü kaza sonrasında büyük şok yaşadı.

Kaza sebebiyle Orhangazi tünelinde trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten verildi. Kaza yapan aracın kaldırılması ile yol normal olarak trafiğe açıldı. - BURSA

Kamyona arkadan çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı
Kamyona arkadan çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı
Kamyona arkadan çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı
Kamyona arkadan çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı
Kamyona arkadan çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı
Kamyona arkadan çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı
Kamyona arkadan çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı
Kamyona arkadan çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı
Kamyona arkadan çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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