Kamyona arkadan çarpan motosikletli öldü, arkadaşı yaralandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ferhat Avcu (34) hayatını kaybetti, arkasında oturan Hasan Duru (38) yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ferhat Avcu (34) hayatını kaybetti, arkasında oturan Hasan Duru (38) yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Nazilli- Beydağ Yolu'nda meydana geldi. Ferhat Avcu'nun (34) kullandığı plakasız motosiklet, Sezer M. yönetimindeki 35 Z 9090 plakalı kamyona arkadan çarparak, devrildi. Kasksız olan motosiklet sürücüsü Ferhat Avcu ile arkasında oturan Hasan Duru (38) yola savrularak, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Avcu'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.Yaralı Duru ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK