Kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü, kaza anı kamerada Kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü, kaza anı kameraANTALYA'nın Serik ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Abdil Arslan (49) yaşamını yitirdi.

Kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü, kaza anı kameraANTALYA'nın Serik ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Abdil Arslan (49) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Serik- Manavgat karayolunun Belkıs kavşağı yakınlarında meydana geldi. Serik'ten Manavgat ilçesine bağlı Çakış Mahallesi'ndeki evine giden Abdil Arslan'ın kullandığı 07 YAD 17 plakalı motosiklet, yola çıkan İlyas Sert'in kullandığı 07 UB 134 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Abdil Arslan'ın kafasından aldığı darbe sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza sırasında Abdil Arslan'ın kafasında kask olmadığı belirlendi.

Abdil Arslan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü İlyas Sert ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA