Kamyon Zeminine Ayak Basan İşçi, Bir Anda Alevlerin İçinde Kaldı

– Çin'de iki adamın bir kamyona, yük yüklediği sırada 'statik elektrik'ten kaynaklanan bir yangın çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir işçinin, kamyon içindeki adama, boş alanlara yerleştirmesi için 'yanıcı özellikte malzemeden oluşan' rulolar verdiği görülüyor. Bu taşıma işlemi bittikten sonra ön taraftaki adam sorunsuz bir şekilde kamyondan iniyor. Kamyonun iç tarafındaki adam da ruloların üzerinden inerken ayağının kamyon zeminine değmesiyle birlikte, statik elektrik yüzünden çıkan kıvılcım, saniyeler içinde yangına dönüşüyor ve adam alevler içinde kalıyor. Daha sonra ise, görüntüde, adamın alevler içinde yanan kamyondan yere atladığı görülüyor. - Çin

Kaynak: DHA