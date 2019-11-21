Kamyon yolu çökertti, arkadan gelen otomobil çukura düştü
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Kamyon yolu çökertti, arkadan gelen otomobil çukura düştü

? Brezilya'da toprak yüklü bir kamyonun asfaltta açtığı çukura, arkasından gelen bir otomobil düştü.

21.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:51
Kamyon yolu çökertti, arkadan gelen otomobil çukura düştü
? 'da toprak yüklü bir kamyonun asfaltta açtığı çukura, arkasından gelen bir otomobil düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Flores da Cunha şehrinde asfalt yolda toprak yüklü bir kamyon seyir halindeyken ağırlığından dolayı yolda çökmeye neden oldu. Bunun sonucunda 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Arkadan gelen bir otomobilin sürücüsünün çukuru fark edememesi sonucu, otomobil çukura düştü. Bir anda çukura düşerek gözden kaybolan otomobildeki kişilerin sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.


- Brezilya
Kaynak: DHA
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