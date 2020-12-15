Kamyon yoldan çıktı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kırklareli'de Lüleburgaz ile Pınarhisar ilçeleri arasında seyir halindeki kamyonun kayması ve yoldan çıkmasıyla maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazanın ardından ulaşımın aksaması sebebiyle yaklaşık 900 araçlık konvoy oluştu.

Lüleburgaz-Pınarhisar yolu Kaynarca Sapağı mevkiinde sabah saatlerinde seyir halinde olan 39 AC 878 plaka sayılı kamyon, kamyon kasasında taşıdığı mıcırların yola dökülmesi ve hava koşullarının etkisi nedeniyle kaza yaptı. Kazada can kaybı yaşanmazken kayan araç nedeniyle yol, her iki tarafta da trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolda bir saatlik aksama, yaklaşık 900 araçlık konvoy oluşmasına neden oldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı