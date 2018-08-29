Kamyon Yolcu Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Bolu kesimi Ankara istikametinde seyreden 59 AH 357 plakalı kamyon, aynı yönde arıza yaptıktan sonra Yeniçağa rampası mevkisinde emniyet şeridinde bekleyen 16 KR 685 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kamyonda yolcu olarak bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan kamyon şoförü ile o sırada otobüste bulunan 3 yolcu ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada itfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan cesedi çıkarma çalışmalarını sürdürüyor.

Otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, kaza nedeniyle iki şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.