Kamyon Yol Kenarındaki Evin Bahçesine Devrildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu üzerinde bulunan Karaburun köyünde yol kenarında bulunan evin bahçesine yük kamyonu yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adana istikametine giden Mustafa Yılayaz idaresindeki 27 VY 476 plakalı yük kamyonu yol kenarında bulunan bir evin bahçesine yan yattı. Kazada sürücü Mustafa Yılayaz yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN