Kamyon Yangını: 2 Yaralı - Diyarbakır

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki kamyon arasında akaryakıt ikmali yapıldığı sırada çıkan yangında 2 kişi yaralandı.



Aziziye Mahallesi 573. Sokak'ta 47 DU 243 ile 73 DT 392 plakalı kamyonların sahipleri, bir araçtan diğerine akaryakıt ikmali yapmaya başladı.



Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Murat Vardar (24) ile diğer kamyonun sahibinin oğlu Murat Harman (15) yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Harman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle kamyonlarda hasar oluştu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.