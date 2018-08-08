Ordu'daki Sel Nedeniyle Kamyon, Otobüs ve TIR'ların Kentten Geçişleri Yasaklandı

Ordu'da yaşanan sel felaketi ve köprünün yıkılması nedeniyle, Samsun'dan Doğu Karadeniz Bölgesi'ne gidecek olan otobüs, kamyon ve tırların geçişleri geçici olarak yasaklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ordu'da yaşanan sel felaketi nedeniyle ulaşımın tamamen durma noktasına gelmesinin ardından ağır vasıta araçların geçişlerine izin verilmiyor. Trafiğin yavaş hareket etmesi nedeniyle Samsun'dan çıkacak olan otobüs, kamyon ve TIR'ların bölgeye geçişleri şu an için durduruldu.

MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KEPÇEYLE KURTARILDI

Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi'nde Cevizdere'nin taşması sonucu sel suları bölgeye kapladı. Sel suları nedeniyle iki katlı evlerinde mahsur kalan 1'i kadın 3 kişi yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Bir kepçe yardımıyla 3 kişi balkondan alınarak yüksek bir yere götürüldü. Ayrıca Cevizdere üzerinde bulunan beton bir köprü de sel suları nedeniyle çöktü. Cevizdere mevkiinde sel suları nedeniyle yıkılan köprüye yaklaşık 100 metre uzaklıkta işyerlerinde bazı vatandaşların mahsur kaldıkları belirtildi. İşlerlerinin çatılarına çıkıp yardım isteyen vatandaşlar için AFAD ve jandama ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

İŞÇİYİ KUCAĞINDA TAŞIDI

Ayrıca Fatsa ilçesinde güneydoğu bölgesinden gelen mevsimlik fındık işçilerinin bulunduğu çadırların bulunduğu bölgeyi de sel suları bastı. Çadırlarda mahsur kalan işçiler jandarma tarafından kurtarıldı. Bir jandarma suda mahsur kalan bir fındık işçisini kucağında taşıyarak kurtardı.

DERE TAŞTI ARAÇLAR VE YOLLAR HASAR GÖRDÜ

Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde sağanak sonrası Cinli Deresi taştı. Taşkın nedeniyle park halindeki yaklaşık 10 araç su altında kaldı. Sular, moloz ve ağaç parçalarını sürükledi. Bölgedeki bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Yollarda çökmeler meydana geldi, bazı araçlarda selin taşıdığı taş ve moloz parçaları nedeniyle hasar oluştu. Karayolları ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ordu Valiliği: Ünye'de bir tekstil işletmesindemahsur kalan 165 işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürmektedir. Fatsa ilçemizin Eskimadendüzü mevkindebulunan mevsimlik tarım işçileri alanındaki 400 fındık işçisi, DemirciMahallesindeki 150 fındık işçisi tahliye edilerek, ilçedeki spor salonlarınayerleştirilmiştir.

SEL TOPRAK DA GETİRİYOR, HERŞEY GÖÇÜK ALTINDA

Özellikle Yalıköy Mahallesi'nde etkili olan sağanak, sel meydana getirirken mahallede ki işyerleri ve bazı evleri su bastı.

Selin getirdiği topraklar sonucu 8 araç da toprağın altında kaldı. Mahalledeki vatandaşlar belediye ekipleri ile birlikte ortak çalışarak mahsur kalan araçların kurtarılması için mücadele ediyor.

Bölgede küçük çaplı heyelanlar meydana gelirken, dereler de taştı ve ne varsa denize sürükledi. Bolaman sahil yolunda elektrik direği devrildi ve görevli yetkililer müdahale ederek herhangi bir olay çıkmasın diye önlem aldılar.

VEKİL TAŞÇI: CİDDİ MADDİ HASAR VAR

AK Parti milletvekili Metin Gündoğdu: Sel felaketini can kaybı olmadan yaşıyoruz. Karayolunun açılmasına dönük çalışmalar yapılıyor.

AK Parti Ordu milletvekili Ergün Taşçı: Ciddi maddi hasar var. Kriz masası oluşturuldu.

METEOROLOJİ KARADENİZ'İ UYARDI: PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Doğu Karadeniz'de Perşembe saat 00.00'dan 15:00 kadar fırtına bekleniyor. Başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.