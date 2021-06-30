Kamyon ve tır aküsü çalan 2 kişi yakalandı
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Kamyon ve tır aküsü çalan 2 kişi yakalandı

Kamyon ve tır aküsü çalan 2 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de tır ve kamyon aküsü çaldığı tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de tır ve kamyon aküsü çaldığı tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 75. Yıl mahallesinde motosikletle gezen şüpheli şahıslar olduğu ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Ekipler, F.K. isimli şahsın, kamyonuna ait akünün çalındığını belirtmesiyle çalışmalar detaylı şekilde devam etti. Çalışmalar sonucu çok sayıda suç kayıtları bulunan K.C.Ö. ve M.Ö. isimli şahısların şüpheli olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait araç, cadde üzerinde park halinde tespit edildi. Aracın içerisinde ve yakınlarında bulunan 6 adet tır ve kamyon aküsüne el konuldu. Şikayetçi F.K.ye ait 1 adet akü teslim edilirken, diğer 5 adet akü sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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