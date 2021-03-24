Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Bekar oda üyelerinin sorunları için destek istedi

Trabzon Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Bekar, kamyoncu ve nakliyecilerin sorunlarının çözümü noktasında yetkililerden destek beklediklerini belirtti.

Trabzon Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Bekar, kamyoncu ve nakliyecilerin sorunlarının çözümü noktasında yetkililerden destek beklediklerini belirtti.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (TESOB) yapılan yazılı açıklamada, Oda Başkanı Bekar'ın, TESOB Başkanı Metin Kara ile oda üyelerinin talepleriyle ilgili istişarede bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Bekar, kentin en önemli sorununun trafik keşmekeşliği olduğunu, bunun en büyük nedenlerinden birinin tır ve kamyon parkı ile nakliyeciler sitesi olmaması olduğunu savundu.

Kantar uygulamasının titizlikle üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu belirten Bekar, kantar uygulamasından kaçan araçların sıkı takibinin yapılması gerektiğini ayrıca artan araç sayısına bağlı olarak Trabzon'daki araç muayene istasyonları da yetersiz kaldığını ifade etti.

Emekliliği gelen veya yaş haddi dolan esnafın K1 yetki belgelerini yakınlarına devrederken, devrettiği yakınından Ulaştırma Bakanlığınca 25 ton istiap haddi sınırını doldurması istendiği için devir gerçekleştirilemediğini anlatan Bekar, ayrıca salgın süreci nedeniyle ayakta kalmaya çalışan esnafın günlük sürüş süresi 4+4 saatten 4+4+4 olmak üzere 12 saate çıkarılmasını, KDV tevkifatının da kaldırılmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay