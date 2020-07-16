Kamyon üstünde tehlikeli yolculuk kamerada
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Kamyon üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

Kamyon üstünde tehlikeli yolculuk kamerada Bursa'da kamyonun üzerine çıkarak yolculuk yapan 2 kişi, tehlikeye aldırış etmezken çevreden gelen tepkileri de dikkate almadı.

16.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:25

Kamyon üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA - Bursa'da kamyonun üzerine çıkarak yolculuk yapan 2 kişi, tehlikeye aldırış etmezken çevreden gelen tepkileri de dikkate almadı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa - İzmir yolu Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında 45 V 2065 plakalı kamyon ile yolculuk yapan 2 kişi görenleri şaşkına çevirdi. Anayolda 90-100 kilometre hız ile giden kamyonun üzerinde tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan 2 kişi, arkadan gelen araç kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Trafiğe tehlikeye atan bu davranışlarına karşın yoldan geçen diğer araç sürücüleri uyarılarda bulunsa da tepkilere aldırış etmeden yolculuklarına devam etti.

Kamyon üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

Kaynak: İHA

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