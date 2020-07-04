Kamyon üstünde tehlikeli yolculuk
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Kamyon üstünde tehlikeli yolculuk

BURSA'da, kamyon kasasında yolculuk yapan iki kişi, görenleri şaşırttı.

Kamyon üstünde tehlikeli yolculuk
04.07.2020 13:14 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:12

BURSA'da, kamyon kasasında yolculuk yapan iki kişi, görenleri şaşırttı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansırken, iki kişinin polis kontrol noktasını görünce saklanma anları da kaydedildi.

Olay, geçen gün Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa yönüne doğru giden 75 AZ 074 plakalı kamyon kasasının üstüne çıkıp, yolculuk eden iki kişi görenleri şaşkına çevirdi. Yaklaşık saatte 90 kilometre hızla giden ve sürekli şerit değiştiren kamyonun üzerindekiler, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, İnegöl ilçesi girişinde bulunan polis kontrol noktasına yaklaştıklarında iki kişinin kamyon kasasına girip saklanması pes dedirtti. Kamyon daha sonra ara yola girerek gözden kayboldu.


Kaynak: DHA

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