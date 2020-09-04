Kamyon traktöre çarptı: 2 yaralı
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Kamyon traktöre çarptı: 2 yaralı

Kilis'te hafriyat kamyonunun traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kamyon traktöre çarptı: 2 yaralı
04.09.2020 16:31 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:35

Kilis'te hafriyat kamyonunun traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis-İslahiye karayolu Eğlen yol ayrımı mevkisinde R.A. yönetimindeki 79 AAH 783 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu, M.Y. yönetimindeki 79 AD 581 plakalı Massey Ferguson marka traktöre çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

Kaynak: İHA

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