"Kamyon Tiyatrosu", "Turta girmemiş orman" oyunuyla Niğde'de gösteri sundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Niğde'ye gelen "Kamyon Tiyatrosu", çocuklara açık havada oyun sahneledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Niğde'ye gelen "Kamyon Tiyatrosu", çocuklara açık havada oyun sahneledi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in davetiyle kente gelen Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tiyatro ekibi, Ömer Halisdemir Meydanı'nda "Turta girmemiş orman" oyunuyla çocuklarla buluştu.

Tiyatroseverler alana, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek ve HES kodları kontrol edilerek alındı. Ayrıca veliler ve çocukları, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturtuldu.

Dila Er ile Gözde Kısa'nın yazdığı Elif Erdal'ın yönettiği oyunu izleyen çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul