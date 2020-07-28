Kamyon tıra arkadan çarpıp bahçe tarlasına uçtular 1'i ağır 1'i hafif yaralı
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Kamyon tıra arkadan çarpıp bahçe tarlasına uçtular 1'i ağır 1'i hafif yaralı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kamyon tıra arkadan çarpıp bahçe tarlasına uçtular 1'i ağır 1'i hafif yaralı
28.07.2020 03:35 | Son Güncelleme: 28.07.2020 08:42

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Ankara yolu üzerinde Otosansit kavşağında meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Ankara Yolu Caddesi'nde seyreden Tuncer Ertan yönetimindeki 16 MCC 97 plakalı konteyner yüklü TIR ile Musa Özen yönetimindeki 16 KLC 99 plakalı hurda yüklü kamyon, Otosansit Kavşağı'na gelmeden çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan TIR ve kamyon yolun kenarındaki bir fabrikanın bahçesine devrildi. Ankara otoyolu savaş alanına dönerken konteyner yüklü tırın sürücüsü ağır yaralanırken, kamyon sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri olarak yolu trafiğe açtı. Kazanın etkisiyle trafiğin durma noktasına geldiği Ankara yolunda uzun kuyruklar oluştu. Kazada ölen olmazken kazaya karışan tır ile kamyon kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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