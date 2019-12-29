Kamyon tekerlerine sıkışarak metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti

29.12.2019 04:17 | Son Güncelleme: 29.12.2019 04:22

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü 20 yaşındaki genç, kamyon tekerlerinin arasında sıkışarak hayatını kaybetti.



Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Şht. Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bisiklet sürücüsü Abdülmelik Nejar (20) cadde üzerinde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı S.A. idaresindeki 35 AIN 807 plakalı kamyonun çarpması sonucu yere düştü. Bir süre kamyon tekerlerinin arasında sıkışarak sürüklenen genç ağır yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine genelen polisler tarafından, olay yerine itfaiye ve AKS ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı gence, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Suriye uyruklu 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.



Yakınları sinir krizi geçirdi



Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye şahit olan Nejar'ın yakınları, ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. Polis tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA