Kamyon, tarım işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kamyon ile minibüsün çapışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
18.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:23
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kamyon ile minibüsün çapışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
I.A'nın kullandığı 42 ECY 47 plakalı kamyon, Kıyakdede köyü kavşağında aynı yöne giden H.Ç. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 42 ALT 47 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Minibüs, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tarım işçisi Münevver Kay (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı 8 işçi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kamyon ve minibüsün sürücüleri gözaltına alındı.
Kaynak: AA