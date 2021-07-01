Kamyon sürücüsünün dikkati faciayı önledi.. Motosikletten düşen 2 kişi yaralandı
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Kamyon sürücüsünün dikkati faciayı önledi.. Motosikletten düşen 2 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da kontrolden çıkınca devrilen motosiklette bulunan iki kişi, hareket halindeki kamyonun önüne sürüklendi.

BAYRAMPAŞA'da kontrolden çıkınca devrilen motosiklette bulunan iki kişi, hareket halindeki kamyonun önüne sürüklendi. Onları fark ederek duran kamyon sürücüsünün dikkati sonucu iki genç ölümden döndü.

Kaza, Bayrampaşa O3 TEM bağlantı yolunda Edirne yönüne medyana geldi. Kasksız motosiklet sürücüsü Aykut Şimşek, duran trafiği geç fark edince ani fren yaptı. Devrilen motosikleti kullanan Şimşek ile arkasında oturan Yusuf Yiğit yolda savrulurken trafikte ilerleyen kamyon şoförü onları fark ederek, fren yapınca olası faciayı önledi. Yaralanan iki motosikletli için polis ve 112 ekibine haber verildi. Yaralıları gören diğer motosiklet sürücüleri yanlarına giderek, onlara yardımcı olmaya ve güneşten korumaya çalıştı. Kısa süre sonra gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı Aykut Şimşek ve Yusuf Yiğit hastaneye kaldırıldı. 


Kamyon sürücüsünün dikkati faciayı önledi.. Motosikletten düşen 2 kişi yaralandı
Kamyon sürücüsünün dikkati faciayı önledi.. Motosikletten düşen 2 kişi yaralandı
Kamyon sürücüsünün dikkati faciayı önledi.. Motosikletten düşen 2 kişi yaralandı
Kamyon sürücüsünün dikkati faciayı önledi.. Motosikletten düşen 2 kişi yaralandı
Kamyon sürücüsünün dikkati faciayı önledi.. Motosikletten düşen 2 kişi yaralandı
Kamyon sürücüsünün dikkati faciayı önledi.. Motosikletten düşen 2 kişi yaralandı
Kamyon sürücüsünün dikkati faciayı önledi.. Motosikletten düşen 2 kişi yaralandı
Kamyon sürücüsünün dikkati faciayı önledi.. Motosikletten düşen 2 kişi yaralandı
Kamyon sürücüsünün dikkati faciayı önledi.. Motosikletten düşen 2 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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