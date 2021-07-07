Kamyon sürücüsü yanarak can verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyon sürücüsü yanarak can verdi

Kamyon sürücüsü yanarak can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde köprü girişine çarpan ve yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde köprü girişine çarpan ve yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Kabak idaresindeki 35 NGY 87 plakalı yem yüklü tır, İzmir-Ankara karayolunda önce trafik levhalarına, ardından Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında bulunan üst geçidin girişine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü bölümü yan dönen tırda yangın çıktı. Sürücü Kerim Kabak, alev topuna dönen tır içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi ile olay yerine 112 Acil Servis, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan tır itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürülürken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Kerim Kabak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kamyon sürücüsü yanarak can verdi
Kamyon sürücüsü yanarak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Burak Elmas Metin Oktay Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamyon sürücüsü yanarak can verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 10:31:12. #1.14#

title