Kamyon Sürücüsü Uyuyakalınca Karşı Şeride Geçti, Korkunç Anlar Araç Kamerası ile Kaydedildi
İngiltere'de bir kamyon sürücüsü, direksiyon başında uykuya dalıp karşı yola geçti. Ters yönde uzun süre ilerleyen kamyonun faciaya davetiye çıkardığı o anlar, araç kamerası tarafından kaydedildi.
İngiltere'nin Liverpool şehrinde bulunan otoyolda bir kamyonet bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Tehlikeli anlar araç kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
9 AY HAPİS CREZASI ALDI
63 yaşındaki Michael Hughes isimli sürücü direksiyon başında uykuya daldığını kabul etti. Suçlu olduğunu kabul eden şoföre 9 ay hapis cezası verildi.
1 KİŞİ YARALANDI
Aden Stocks isimli başka bir sürücünün sırt ve boğazından kalıcı yaralanmalara maruz kaldığı açıklandı. Mahkemede izletilen görüntüler basına da servis edildi, facianın eşiğinden dönüşen bu anların görüntüsü bu ilgi çekti.
UYKU APNESİ VARDI
Saatte yaklaşık 20 kilometre hızla giden aracın daha büyük bir zarara sebep olmadan durabilmiş olması daha büyük bi kaybın önüne geçerken, uyuya kalan sürücünün uyku apnesinden muzdarip olduğu açıklandı. Kamyon sürücüsünün ehliyetine de el konularak bundan sonra mesleğini yapması yasaklandı.
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Nasıl uyumuş adam bile bile ters yoldan gidiyor önündeki araçları görünce duruyor araçlar şerit değiştirince adam yoluna devam ediyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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inglterede trafik zaten soldan işler. nasıl haber bu. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu nasıl uyuya kalmak basbaya ters şeritte gidiyo adamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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uyumamış yalan haberCevap Yaz 1 Yayından Kaldır