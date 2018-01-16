Kamyon Sürücüsü Uyuyakalınca Karşı Şeride Geçti, Korkunç Anlar Araç Kamerası ile Kaydedildi

İngiltere'nin Liverpool şehrinde bulunan otoyolda bir kamyonet bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Tehlikeli anlar araç kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

9 AY HAPİS CREZASI ALDI

63 yaşındaki Michael Hughes isimli sürücü direksiyon başında uykuya daldığını kabul etti. Suçlu olduğunu kabul eden şoföre 9 ay hapis cezası verildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Aden Stocks isimli başka bir sürücünün sırt ve boğazından kalıcı yaralanmalara maruz kaldığı açıklandı. Mahkemede izletilen görüntüler basına da servis edildi, facianın eşiğinden dönüşen bu anların görüntüsü bu ilgi çekti.

UYKU APNESİ VARDI

Saatte yaklaşık 20 kilometre hızla giden aracın daha büyük bir zarara sebep olmadan durabilmiş olması daha büyük bi kaybın önüne geçerken, uyuya kalan sürücünün uyku apnesinden muzdarip olduğu açıklandı. Kamyon sürücüsünün ehliyetine de el konularak bundan sonra mesleğini yapması yasaklandı.