Kız Kardeşini Rahatsız Eden Kamyon Şoförünü, Pompalı Tüfekle Vurdu
Adana'da bir zanlı, kız kardeşini rahatsız eden kamyon şoförünü, aracını park ederken pompalı tüfekle vurdu.
ADANA'da kamyonunu park ettiği sırada Erhan T.'yi pompalı tüfekle yaralayan 2 kişi tutuklandı. Şüpheli Musa T., ifadesinde kız kardeşini rahatsız ettiği için Erhan T.'yi vurduklarını söyledi.
OLAY YERİNDE 5 ADET BOŞ FİŞEK BULUNDU
Olay, 11 Kasım'da Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Erhan T., 01 KAG 73 plakalı kamyonunu park ettikten sonra sokakta yürürken kimliği belirsiz 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Baş ve sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Erhan T., ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 5 adet boş fişek kartuşu bulundu.
"NAMUS MESELESİ ONU BU YÜZDEN VURDUK"
Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler, olayın medyana geldiği sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelilerin bindikleri otomobilin plakasını saptadı. Polis saldırıyı gerçekleştiren Savaş K. (30) ile Musa T.'yi (30) kısa zamanda yakaladı. Emniyette sorgulanan Musa T. " Erhan, kız kardeşimi rahatsız ediyormuş. Birkaç kez telefonla ve sokaktada rahatsız etmiş, namus meselesi onu bu yüzden vurduk" dedi.
Savaş K. ve Musa T. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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Rahatsız etmeye ne hakı var çok iyi yapmış Ellerine sağlık. Doğru dürüst işinde güçünde olan bir Erkek hiç rahatsız etini duydunuzmu yok çünkü Akılı Adamın işi ve güçü var.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kamyoncu yol sormuştur abi, başka Adana haberi yok mu abeyCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne adanaymis kardeşim her haberde AdanaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır