Kamyon şoförlüğü hayatlarını birleştirdi
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Kamyon şoförlüğü hayatlarını birleştirdi

Kamyon şoförlüğü hayatlarını birleştirdi
05.05.2020 20:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:12

Kamyon şoförlüğü hayatlarını birleştirdi Karı koca kamyon şoförü Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çalıştıkları maden ocağında tanışan kamyon şoförü çift, hayatlarını birleştirdi.

Kamyon şoförlüğü hayatlarını birleştirdi

Karı koca kamyon şoförü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çalıştıkları maden ocağında tanışan kamyon şoförü çift, hayatlarını birleştirdi.

Pirinçeşme Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir madencilik firmasında kamyon şoförlüğü yapan Cennet Öztürk ve Nihat Sinan (36), tanıştıkları maden ocağında gönüllerini birleştirdi. 9 aylık mutlulukla geçen birlikteliğin ardından kamyon şoförü çift evlilik kurdu.

Aklımın ucundan geçmezdi

Nikah törenin ardından evli çift, maden ocağında direksiyon başına geçerek, mesai yaptı. Kamyon şoförü olmaktan memnun olduğunu ifade eden Cennet Öztürk, "Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. Açıkçası aklımın ucundan bile geçmezdi. 10 aydan beri çalıştığım burada şirketimiz sayesinde mutlu bir yuva kurduk. Çok da güzel oldu. İşimizden memnunuz, mutluyuz, huzurluyuz" dedi.

Nihat Sinan "Evlendik, mutluyuz. Ben Türkiye'de bu zamana kadar maden ocağında bir kadın kamyon şoförü görmemiştim. Ama şirketimiz sağ olsun kadınlara çalışma imkanı tanıdı. Bu sayede ben de Cennet ile tanıştım" dedi.

Kamyon şoförlüğü hayatlarını birleştirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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