Kamyon şarampole yuvarlandı, şoför yaralandı
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Kamyon şarampole yuvarlandı, şoför yaralandı

05.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:47
Kamyon şarampole yuvarlandı, şoför yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şarampole devrilen kamyonun şoförü Fikret Kılıçel (55), yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şarampole devrilen kamyonun şoförü Fikret Kılıçel (55), yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Osmaniye Mahallesi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya giden Fikret Kılıçel yönetimindeki 42 CYR 06 plakalı kamyon, sürücüsün kontrolünden çıkıp bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kazada Kılıçel yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Fikret Kılıçel İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kılıçel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kamyon şarampole yuvarlandı, şoför yaralandı
Kamyon şarampole yuvarlandı, şoför yaralandı
Kamyon şarampole yuvarlandı, şoför yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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