Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlanan kamyondaki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlanan kamyondaki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu Hanönü-Taşköprü yolu 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 55 AEB 043 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kimliği belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, Ö.B.G. (24) ve H.M.T. (21) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ö.B.G. ve H.M.T., hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden vatandaş hayata döndürülemedi.

Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerini sürdürüyor. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi morga kaldırılacak.

(Emre Yılmaz-İHA)

Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı

Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı

 Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 43 ilde yürütülen soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 43 ilde yürütülen soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

 Evine kestirmeden gitmek isteyen vatandaş, dağda kayalıkların arasında mahsur kaldı

Evine kestirmeden gitmek isteyen vatandaş, dağda kayalıkların arasında mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title